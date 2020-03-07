Okan Buruk: Haftayı lider bitirmek çok sevinidirici
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0'lık Göztepe galibiyetinin ardından, "Türkiye’nin en zor deplasmanlarından birinde muhteşem stadyumda muhteşem taraftarın önünde kazanmak bizim için çok değerli. Haftayı lider olarak bitirmek çok sevindirici" diye konuştu.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 3-0 kazandıkları Göztepe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ligde haftayı lider olarak bitirmeyi garantiledikleri için mutlu olduklarını belirten genç teknik adam, Avrupa Ligi'nde Kopenhag maçıyla ilgili de önemli ifadeler kullandı.
Buruk, Göztepe maçıyla ilgili, "Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinde muhteşem stadyumda muhteşem taraftarın önünde kazanmak bizim için çok değerli. Maçın geneline baktığımızda bölüm bölüm iyi işler yaptık ve disiplinli oynadık. Öne geçtikten sonra nasıl oynayacağımızı çok iyi bildik. İkinci yarıda 2-0'ı yakaladıktan sonra bizim için çok daha güvenli bir maç oldu. Son bölümde 10 kişi kaldıktan sonra bir baskı yedik normal olarak ama maçın sonunda da üçüncü golü atarak çok net bir galibiyet aldık. Hem kendi oyuncularımı hem de Göztepeli oyuncuları kutluyorum. Güzel bir maç seyrettirdiğimize inanıyorum. Haftayı lider olarak bitirmek çok sevindirici" açıklamasında bulundu.
"KOPENHAG MAÇINI MİLLİ MAÇ HAVASINA ÇEVİRELİM"
Turuncu-lacivertli takımın hocası, UEFA Avrupa Ligi'ndekli Kopenhag maçları hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
Bütün futbolseverleri Avrupa Ligi'nde oynayacağımız Kopenhag maçına davet ediyorum. Türkiye'yi temsil ediyoruz ve ülkemiz için oradayız. Ülkemizin geçirdiği bu zor dönemde ülke puanı için ve kendi öz güvenimizin yerine gelmesi için bir tur daha geçmek istiyoruz. Perşembe günü oynayacağımız maçta tribünleri Türk Bayraklarıyla donatarak bir milli maç havasına çevirmek istiyoruz.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 20:48
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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