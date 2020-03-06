Demba Ba'dan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline davet - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Demba Ba'dan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline davet

'dan finaline davet

Demba Ba'dan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline davet

ekiplerinden 'de forma giyen Senegalli golcü , 'un ev sahipliği yapacağı final maçına gelmeleri için taraftara çağrıda bulundu.

Twitter hesabından yayınlanan video ile dünya genelindeki futbolseverleri 'a davet eden , "Bence İstanbul'da harika bir final maçı oynanacak. İstanbul, futbolla yaşayan harika bir kent. Finali canlı izlemek isteyenler, İstanbul'da kesinlikle harika zaman geçirecek." ifadelerini kullandı.

Biletleri 'nın internet sitesinden satışa çıkarılan UEFA finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanacak.

  1. 06.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Demba Ba'dan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN