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04 Mart 2020, Çarşamba
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Şehir biletleri satışta

Şehir biletleri satışta

'nde son 16'ya kalarak tarih yazan 'in, Kopenhag ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

'nde son 16'ya kalarak tarih yazan 'in, Kopenhag ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı. 12 Mart Perşembe oynanacak mücadelenin bilet fiyatları 30 ile 75 TL arasında değişiyor.

  1. 4.3.2020
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