Haydi şehir

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Başakşehir, Avrupa'daki 27. maçında bugün Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Alvalade Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. M'Gladbach, Roma ve Wolfsberger'in yer aldığı J Grubu'nu 10 puanla lider bitirerek tarihinde ilk defa turlayan turuncu-lacivertliler, aynı zmanda ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takımımız olarak da dikkat çekiyor. Rövanş, 27 Şubat'ta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

ROBİNHO VE MEHMET TOPAL YOK

Başakşehir'de, sakatlığı süren Robinho ile kart cezalısı Mehmet Topal maçta forma giyemeyecek. Portekiz devi Sporting ise Portekiz Ligi'nde 21 hafta sonunda Benfica, Porto ve Braga'nın ardından 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar, lider Benfica'nın 18, ikinci Porto'nun ise 17 puan gerisinde bulunuyor. Sporting, Avrupa Ligi'nde grubunu LASK'ın ardından 2. sırada tamamladı ve Başakşehir'in rakibi oldu. Rakibimizde kaleci Renan kart cezası, golcü Phellype de sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

DEV MAÇLAR VAR

Son 32 turu programı şöyle: Shakhtar-Benfica, E.Frankfurt-Salzburg, Ludogorets- İnter, Club Brugge-M. United, Cluj-Sevilla, Kopenhag- Celtic, Getafe-Ajax (20.55). G.Rangers-Braga, Roma-Gent, Wolfsburg-Malmö, Alkmaar-LASK, Olympiakos- Arsenal, APOEL-Basel, B.Leverkusen-Porto, Wolves- Espanyol (23.00).