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26 Kasım 2019, Salı
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resmen açıkladı!

Başakşehir resmen açıkladı!

ekiplerinden Medipol , yardımcı antrenörlük görevi için ve ile anlaşmaya vardı.

Açıklama şu şekilde:

Medipol İstanbul : "Kulübümüz, yardımcı antrenörlük görevi için ve ile anlaşmaya vardı. "

  1. 26.11.2019
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