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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Roma maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir Roma maçı hazırlıklarına başladı

'in 12'inci haftasında 'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen 'de gözler, Roma karşılaşmasına çevrildi.

Turuncu-lacivertli takım, Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalyan ekibiyle oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında basına kapalı gerçelleştirilen idmanda, maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

, çalışmalarına bir günlük iznin ardından 25 Kasım Pazartesi günü devam edecek.

  1. 23.11.2019
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