Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına İsrailli hakem

Medipol Başakşehir'in Devler Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı maçın hakemi belli oldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak.

Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Eitan Shmuelevitz üstlenecek.