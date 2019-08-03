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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Medipol - maçına İsrailli hakem

Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına İsrailli hakem

Medipol 'in Yunanistan temsilcisi ile yapacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsrailli hakem yönetecek.

Medipol 'in Devler Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi ile yapacağı maçın hakemi belli oldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İsrailli hakem 'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak.

Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Eitan Shmuelevitz üstlenecek.

  1. 03.08.2019
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