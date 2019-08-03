Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına İsrailli hakem
Medipol Başakşehir'in Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.
Medipol Başakşehir'in Devler Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı maçın hakemi belli oldu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak.
Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Eitan Shmuelevitz üstlenecek.
- 03.08.2019
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Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına İsrailli hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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