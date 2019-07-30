Başakşehir'in golcüsü Galatasaray'a haber yolladı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transferde büyük sürprizler yaşanıyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Başakşehir'in golcüsü haber yolladı. Tecrübeli futbolcuyla ilgili son kararı Fatih Terim verecek.

30 Temmuz 2019 Salı 10:50 Güncelleme: 30.07.2019 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





