Galatasaray transferi bitirdi! Hafta sonu geliyor

Spor toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar uzun süredir Fatih Terim'in kadroda görmek istediği futbolcunun transferinde sona geldi. Hafta sonu İstanbul'a gelecek olan yıldız futbolcunun en kısa zamanda imza atması bekleniyor. İşte detaylar...
30 Temmuz 2019 Salı 09:41
Güncelleme: 30.07.2019 09:48
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Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda bir transferi daha açıklamak üzere.
Cimbom, uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuyu hafta sonu İstanbul'a getirecek.
Fatih Terim'in uzun süredir kadroda görmek istediği yıldız futbolcunun en kısa zamanda imza atması bekleniyor. İşte detaylar...
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