Galatasaray transferi bitirdi! Hafta sonu geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray transferi bitirdi! Hafta sonu geliyor

Spor toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar uzun süredir Fatih Terim'in kadroda görmek istediği futbolcunun transferinde sona geldi. Hafta sonu İstanbul'a gelecek olan yıldız futbolcunun en kısa zamanda imza atması bekleniyor. İşte detaylar...
30 Temmuz 2019 Salı 09:41 Güncelleme: 30.07.2019 09:48
Galatasaray transferi bitirdi! Hafta sonu geliyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray transferi bitirdi! Hafta sonu geliyor

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda bir transferi daha açıklamak üzere.

Galatasaray transferi bitirdi! Hafta sonu geliyor

Cimbom, uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuyu hafta sonu İstanbul'a getirecek.

Galatasaray transferi bitirdi! Hafta sonu geliyor

Fatih Terim'in uzun süredir kadroda görmek istediği yıldız futbolcunun en kısa zamanda imza atması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray transferi bitirdi! Hafta sonu geliyor

Galatasaray, yılan hikayesine dönen Emre Mor transferini açıklamaya hazırlanıyor.

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