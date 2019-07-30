Fatih Terim'in Avusturya kampı raporu belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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Fatih Terim'in Avusturya kampı raporu belli oldu!

Yeni sezon öncesi Galatasaray açısından en önemli hazırlık etabı olan Avusturya kampı, Bordeaux maçıyla sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, Türkiye'ye dönerek, çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürecek. Şu ana kadar 3 özel maç yapan Cim Bom, Alman rakiplerinden Leipzig'e 3-2, Augsburg'a da 4-1 mağlup olurken, Bordeaux ile oynanan mücadele 3-1 galip olmuştu. Kamp sonrası Fatih Terim'in raporu da ortaya çıktı. İşte Terim'in Avusturya raporu...

30 Temmuz 2019 Salı 07:23 Güncelleme: 30.07.2019 07:23
Fatih Terim'in Avusturya kampı raporu belli oldu!

Şampiyon Galatasaray, Seefeld'de, 17 Temmuz'dan bu yana sıkı bir kamp dönemi geçirdi. Sarı-kırmızılılar Leipzig, Augsburg ve Bordeaux'yla hazırlık maçı oynadı.

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Fatih Terim'in Avusturya kampı raporu belli oldu!

İlk iki maçı kaybeden Cimbom, kapanışı eksiklerine rağmen sarı-kırmızılı camiayı tatmin eden, Bordeaux galibiyetiyle yaptı.

Fatih Terim'in Avusturya kampı raporu belli oldu!

Kampa damga vuran isimlerin başında yeni transfer Ryan Babel geldi. 32 yaşındaki Hollandalı yıldız, gelir gelmez ağabeylik misyonunu üstlenmesinin yanı sıra fiziksel seviyesi, kalitesi ve işlevselliğiyle dikkat çekti.

Fatih Terim'in Avusturya kampı raporu belli oldu!

JIMMY'NİN FORMASI GARANTİ
Sol kanatta klasını konuşturan, Leipzig'e 2 gol atan Babel, Bordeaux'ya karşı ileri uçta yer alırken, harika bir topuk golü kaydetti.

Fatih Terim'in Avusturya kampı raporu belli oldu!

Terim, Diagne'nin satılmasının, Mitroglou'nun ise hiç düşünülmediği ortamda, Falcao imza atana kadar Babel'i forvette oynatma kararı aldı.

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