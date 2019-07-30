Yıldız futbolcudan Galatasaray'a mesaj! "Gelmeye hazırım"
Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya etabını tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Transferdeki tüm odağını Monaco'nın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'ya veren sarı-kırmızılıların daha önceki yıllarda kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği yıldız futbolcu, menajeri aracılığıyla yönetime haber yollayarak Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söyledi.
30 Temmuz 2019 Salı 07:23
Güncelleme: 30.07.2019 07:23
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Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve gelecek yıl da aynı başarıyı elde etmek isteyen Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...
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Fransa Ligi ekiplerinden Monaco forması giyen dünya yıldızı golcü Radamel Falcao'yu transfer etmek için gün sayan Aslan, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiralanan Christian Luyindama'yı da bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.
Falcao transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı forvetin ardından orta saha transferi için girişimlerini hızlandıracak.
Brezilyalı orta sahası Fernando'yu Sevilla'ya satan, kiralık sözleşmesi sona eren Badou Ndiaye ile de yola devam etmeyen Cimbom, Fulham forması giyen Michael Seri'yi 1 yıllığına kiralamıştı.
Seri'nin yanında bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Cimbom'un adı Ever Banega ve Radja Nainggolan gibi isimlerle anılıyor.