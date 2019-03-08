Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
08 Mart 2019, Cuma
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maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 25. haftasında yarın 'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

  1. 08.03.2019
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