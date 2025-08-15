CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity) filminin konusu ne? Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity) filminin konusu ne? Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Doug Liman'ın oturduğu ve başrollerini Matt Damon, Franka Potente ve Chris Cooper'ın paylaştığı Geçmişi Olmayan Adam filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, casusluk ve gerilim türündeki 2002 yapımı Geçmişi Olmayan Adam hakkında arama motorlarında araştırılan 'Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 13:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity) filminin konusu ne? Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Geçmişi Olmayan Adam filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Doug Liman'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ne? Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Açık denizin ortası... Tek başına denizin ortasında hayatta kalmaya çabalayan bir adam bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılır. Adam yavaş yavaş kendine gelmeye başladığında geçmişine dair hiçbir şey hatırlamadığı anlaşılır. Artık kim olduğunu anlamak için kendisi hakkında bir araştırma yapmaya koyulacaktır. Kendisi hakkında yeni bilgiler edindikçe, kimselerde olmayan çok özel yetenekleri de ortaya çıkmaya başlayacaktır. Geçmişi olmayan adamın peşinde, onun hayatına son vermek isteyen azılı suçlular vardır.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM OYUNCULARI KİM?

Matt Damon

Franka Potente

Julia Stiles

Brian Cox

Chris Cooper

Clive Owen

Gabriel Mann

Walton Goggins

Tim Dutton

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Nicky Naude

Orso Maria Guerrini

Josh Hamilton

Roger Frost

Arnaud Henriet

Russell Levy

Denis Braccini

David Selburg

Katie Thynne

Vincent Franklin

Anthony Green

David Bamber

Demetri Goritsas

Kait Tenison

David Gasman

Elwin David

Delphine Lanson

Paulette Frantz

Thierry René

Gwenaël Clause

Hubert Saint-Macary

Jean-Yves Bilien

William Cagnard

Alain Grellier

Emmanuel Booz

Daniel Kobby Erskine

Brian Huskey

Dave Thompson

Alain Figlarz

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Geçmişi Olmayan Adam filminin yapım yılı 2002'dir.

F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! İspanyol ekipleriyle görüşüyor
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Müziğin perde arkası kirli çıktı! Spotify’a rüşvet suçlaması
Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"
Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti...
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 13:40
Almanya - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda? Almanya - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda? 13:26
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın bilgisi! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın bilgisi! 13:03
G.Saray - F. Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray - F. Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı! 12:23
Romulo'nun transferini resmen açıklandı! Romulo'nun transferini resmen açıklandı! 12:06
Taylan Bulut kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Taylan Bulut kimdir? Kaç yaşında ve nereli? 11:48
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! İspanyol ekipleriyle görüşüyor F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! İspanyol ekipleriyle görüşüyor 11:28
Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda? Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda? 11:26
Villarreal - Real Oviedo maçı hangi kanalda? Villarreal - Real Oviedo maçı hangi kanalda? 11:20
Girona - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? Girona - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? 11:15
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:14
Liverpool - Bournemouth maçı hangi kanalda? Liverpool - Bournemouth maçı hangi kanalda? 11:09