Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity) filminin konusu ne? Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Geçmişi Olmayan Adam filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Doug Liman'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ne? Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Açık denizin ortası... Tek başına denizin ortasında hayatta kalmaya çabalayan bir adam bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılır. Adam yavaş yavaş kendine gelmeye başladığında geçmişine dair hiçbir şey hatırlamadığı anlaşılır. Artık kim olduğunu anlamak için kendisi hakkında bir araştırma yapmaya koyulacaktır. Kendisi hakkında yeni bilgiler edindikçe, kimselerde olmayan çok özel yetenekleri de ortaya çıkmaya başlayacaktır. Geçmişi olmayan adamın peşinde, onun hayatına son vermek isteyen azılı suçlular vardır.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM OYUNCULARI KİM?

Matt Damon

Franka Potente

Julia Stiles

Brian Cox

Chris Cooper

Clive Owen

Gabriel Mann

Walton Goggins

Tim Dutton

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Nicky Naude

Orso Maria Guerrini

Josh Hamilton

Roger Frost

Arnaud Henriet

Russell Levy

Denis Braccini

David Selburg

Katie Thynne

Vincent Franklin

Anthony Green

David Bamber

Demetri Goritsas

Kait Tenison

David Gasman

Elwin David

Delphine Lanson

Paulette Frantz

Thierry René

Gwenaël Clause

Hubert Saint-Macary

Jean-Yves Bilien

William Cagnard

Alain Grellier

Emmanuel Booz

Daniel Kobby Erskine

Brian Huskey

Dave Thompson

Alain Figlarz

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Geçmişi Olmayan Adam filminin yapım yılı 2002'dir.