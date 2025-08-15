Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity) filminin konusu ne? Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Geçmişi Olmayan Adam filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Doug Liman'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ne? Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Açık denizin ortası... Tek başına denizin ortasında hayatta kalmaya çabalayan bir adam bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılır. Adam yavaş yavaş kendine gelmeye başladığında geçmişine dair hiçbir şey hatırlamadığı anlaşılır. Artık kim olduğunu anlamak için kendisi hakkında bir araştırma yapmaya koyulacaktır. Kendisi hakkında yeni bilgiler edindikçe, kimselerde olmayan çok özel yetenekleri de ortaya çıkmaya başlayacaktır. Geçmişi olmayan adamın peşinde, onun hayatına son vermek isteyen azılı suçlular vardır.
GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM OYUNCULARI KİM?
Matt Damon
Franka Potente
Julia Stiles
Brian Cox
Chris Cooper
Clive Owen
Gabriel Mann
Walton Goggins
Tim Dutton
Adewale Akinnuoye-Agbaje
Nicky Naude
Orso Maria Guerrini
Josh Hamilton
Roger Frost
Arnaud Henriet
Russell Levy
Denis Braccini
David Selburg
Katie Thynne
Vincent Franklin
Anthony Green
David Bamber
Demetri Goritsas
Kait Tenison
David Gasman
Elwin David
Delphine Lanson
Paulette Frantz
Thierry René
Gwenaël Clause
Hubert Saint-Macary
Jean-Yves Bilien
William Cagnard
Alain Grellier
Emmanuel Booz
Daniel Kobby Erskine
Brian Huskey
Dave Thompson
Alain Figlarz
GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Geçmişi Olmayan Adam filminin yapım yılı 2002'dir.