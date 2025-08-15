Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ne? Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Francis Lawrence'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ne? Uçak oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NE?
Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı, Panem'in başına geçmesinden yıllar önce, 18 yaşındaki Coriolanus Snow'un hikayesini konu ediyor. Yakışıklı ve çekici bir genç olan Coriolanus Snow, Capitol'de gözden düşen, solmakta olan bir soyun son umududur. Onun hayatı, 10. Açlık Oyunları için mentor olarak seçildiğinde değişir. Snow, yoksul 12. Bölge'nin haraç kızı Lucy Gray Baird'e akıl hocalığı yapmakla görevlendirildiğinde büyük bir paniğe kapılır. Ancak Lucy, hasat töreni sırasında söylediği şarkıyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu durumun ardından Snow, durumu lehine çevirebileceğine inanmaya başlar. Güçlerini birleştiren Snow ve Lucy'nin hayatta kalmak için zamana karşı yarışı, sonunda kimin ötücü kuş, kimin yılan olduğunu ortaya çıkaracaktır.
AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI OYUNCULARI KİM?
AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin yapım yılı 2023'tür.