Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ne? Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Francis Lawrence'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ne? Uçak oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı, Panem'in başına geçmesinden yıllar önce, 18 yaşındaki Coriolanus Snow'un hikayesini konu ediyor. Yakışıklı ve çekici bir genç olan Coriolanus Snow, Capitol'de gözden düşen, solmakta olan bir soyun son umududur. Onun hayatı, 10. Açlık Oyunları için mentor olarak seçildiğinde değişir. Snow, yoksul 12. Bölge'nin haraç kızı Lucy Gray Baird'e akıl hocalığı yapmakla görevlendirildiğinde büyük bir paniğe kapılır. Ancak Lucy, hasat töreni sırasında söylediği şarkıyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu durumun ardından Snow, durumu lehine çevirebileceğine inanmaya başlar. Güçlerini birleştiren Snow ve Lucy'nin hayatta kalmak için zamana karşı yarışı, sonunda kimin ötücü kuş, kimin yılan olduğunu ortaya çıkaracaktır.

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI OYUNCULARI KİM?

Rachel Zegler

Tom Blyth

Jason Schwartzman

Peter Dinklage

Hunter Schafer

Sofia Sanchez

Donald Sutherland

Viola Davis

Josh Andres Rivera

Laurel Marsden

Lilly Cooper

Dimitri Abold

Konstantin Taffet

Athena Strates

Kjell Brutscheidt

Cooper Dillon

Luna Steeples

Knox Gibson

Jerome Lance

Rosa Gotzler

Luna Kuse

Michael Greco

Carl Spencer

George Somner

Mona Vojacek Koper

Serena Oexle

Scott Folan

Ashley Liao

Levi Strasser

Florian Burgkart

Max Raphael

Amélie Hoeferle

Irene Böhm

Burn Gorman

Fionnula Flanagan

Clemens Schick

Antonina Khyzhniak

Joshua Kantara

Vaughan Reilly

Isobel Jesper Jones

Zoe Renee

Flora Thiemann

Mackenzie Lansing

Hiroki Berrecloth

Ayomide Adegun

Dakota Shapiro

Chieloka Jairus

Olena Uzliuk

Yalany Marschner

Marc Aden Gray

Volodymyr Hurin

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin yapım yılı 2023'tür.