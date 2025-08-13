Thor: Ragnarok filminin konusu ne? Thor: Ragnarok oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Thor: Ragnarok filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Taika Waititi'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Thor: Ragnarok filminin konusu ne? Thor: Ragnarok oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
THOR: RAGNAROK FİLMİNİN KONUSU NE?
Asgard'tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir, eğer gerçekleşirse bütün Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela'dır. Ancak Asgard'ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk'ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır...
THOR: RAGNAROK OYUNCULARI KİM?
Jeff Goldblum
Tessa Thompson
Taika Waititi
Karl Urban
Mark Ruffalo
Idris Elba
Sam Neill
Matt Damon
Anthony Hopkins
Luke Hemsworth
Clancy Brown
Sophia Laryea
Sol Castanho
Sky Castanho
Rachel House
Charlotte Nicdao
Ray Stevenson
Benedict Cumberbatch
Zachary Levi
Tadanobu Asano
Amali Golden
Rob Mayes
Taylor Hemsworth
Ashley Ricardo
Sophia McGregor
Cohen Holloway
Shalom Brune-Franklin
Sam Hargrave
Shari Sebbens
Jet Tranter
Tahlia Jade Holt
Georgia Blizzard
Hamish Parkinson
Steven Oliver
Jasper Bagg
Tracie Filmer
Tracey Lee Maxwell
Alia Seror-O'Neill
Beatrice Ward
Sean Edward Frazer
Mollie McGregor
Scarlett Johansson
Jaimie Alexander
Lou Ferrigno
Keen Ruffalo
Chelsea Winstanley
Gabby Carbon
THOR: RAGNAROK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Thor: Ragnarok filminin yapım yılı 2017'dir.