CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Thor: Ragnarok filminin konusu ne? Thor: Ragnarok oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Thor: Ragnarok filminin konusu ne? Thor: Ragnarok oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Taika Waititi'nin oturduğu ve başrollerini Chris Hemsworth, Tom Hiddleston ve Cate Blanchett'in paylaştığı Thor: Ragnarok filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon ve fantastik türündeki 2017 yapımı Thor: Ragnarok hakkında arama motorlarında araştırılan 'Thor: Ragnarok filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Thor: Ragnarok filminin konusu ne? Thor: Ragnarok oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Thor: Ragnarok filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Taika Waititi'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Thor: Ragnarok filminin konusu ne? Thor: Ragnarok oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

THOR: RAGNAROK FİLMİNİN KONUSU NE?

Asgard'tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir, eğer gerçekleşirse bütün Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela'dır. Ancak Asgard'ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk'ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır...

THOR: RAGNAROK OYUNCULARI KİM?

Cate Blanchett

Chris Hemsworth

Jeff Goldblum

Tessa Thompson

Taika Waititi

Karl Urban

Mark Ruffalo

Tom Hiddleston

Idris Elba

Sam Neill

Matt Damon

Anthony Hopkins

Luke Hemsworth

Clancy Brown

Sophia Laryea

Sol Castanho

Sky Castanho

Rachel House

Charlotte Nicdao

Ray Stevenson

Benedict Cumberbatch

Zachary Levi

Tadanobu Asano

Amali Golden

Rob Mayes

Taylor Hemsworth

Ashley Ricardo

Sophia McGregor

Cohen Holloway

Shalom Brune-Franklin

Sam Hargrave

Shari Sebbens

Jet Tranter

Tahlia Jade Holt

Georgia Blizzard

Hamish Parkinson

Steven Oliver

Jasper Bagg

Tracie Filmer

Tracey Lee Maxwell

Alia Seror-O'Neill

Beatrice Ward

Sean Edward Frazer

Mollie McGregor

Scarlett Johansson

Jaimie Alexander

Lou Ferrigno

Keen Ruffalo

Chelsea Winstanley

Gabby Carbon

THOR: RAGNAROK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Thor: Ragnarok filminin yapım yılı 2017'dir.

REKLAM - Türk Telekom
Diego Carlos’a transfer kancası!
DİĞER
'Can Borcu' ekibinde yeni sezon hazırlıkları! Kadro genişledi heyecan arttı
Bakan Fidan'dan YPG'ye son uyarı: "Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz"
Solskjaer: Hedefimiz kupa yolunda...
G.Saray'ın planı suya düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Karagümrük maçına hazırlandı G.Saray Karagümrük maçına hazırlandı 13:12
Türkiye - Danimarka maçı detayları! Türkiye - Danimarka maçı detayları! 13:07
Solskjaer: Hedefimiz kupa yolunda... Solskjaer: Hedefimiz kupa yolunda... 13:03
Diego Carlos’a transfer kancası! Diego Carlos’a transfer kancası! 12:24
Antalyaspor Ceesay'ı kadrosuna kattı! Antalyaspor Ceesay'ı kadrosuna kattı! 12:00
F.Bahçe ve G.Saray Seba'yı andı F.Bahçe ve G.Saray Seba'yı andı 11:54
Daha Eski
Asensio transferinde sıcak gelişme! Yeni takımı... Asensio transferinde sıcak gelişme! Yeni takımı... 11:48
PSG - Tottenham final maçı detayları | UEFA Süper Kupa PSG - Tottenham final maçı detayları | UEFA Süper Kupa 11:20
İspanyol basınından Arda'ya büyük övgü! İspanyol basınından Arda'ya büyük övgü! 11:19
Beşiktaş Lauriente’yi listesine ekledi! Beşiktaş Lauriente’yi listesine ekledi! 10:54
Başakşehir - Viking maçı yayın bilgileri! Başakşehir - Viking maçı yayın bilgileri! 10:44
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "F.Bahçe'ye transferi..." Icardi'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! "F.Bahçe'ye transferi..." 10:32