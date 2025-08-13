Thor: Ragnarok filminin konusu ne? Thor: Ragnarok oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Thor: Ragnarok filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Taika Waititi'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Thor: Ragnarok filminin konusu ne? Thor: Ragnarok oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

THOR: RAGNAROK FİLMİNİN KONUSU NE?

Asgard'tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir, eğer gerçekleşirse bütün Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela'dır. Ancak Asgard'ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk'ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır...

THOR: RAGNAROK OYUNCULARI KİM?

Cate Blanchett

Chris Hemsworth

Jeff Goldblum

Tessa Thompson

Taika Waititi

Karl Urban

Mark Ruffalo

Tom Hiddleston

Idris Elba

Sam Neill

Matt Damon

Anthony Hopkins

Luke Hemsworth

Clancy Brown

Sophia Laryea

Sol Castanho

Sky Castanho

Rachel House

Charlotte Nicdao

Ray Stevenson

Benedict Cumberbatch

Zachary Levi

Tadanobu Asano

Amali Golden

Rob Mayes

Taylor Hemsworth

Ashley Ricardo

Sophia McGregor

Cohen Holloway

Shalom Brune-Franklin

Sam Hargrave

Shari Sebbens

Jet Tranter

Tahlia Jade Holt

Georgia Blizzard

Hamish Parkinson

Steven Oliver

Jasper Bagg

Tracie Filmer

Tracey Lee Maxwell

Alia Seror-O'Neill

Beatrice Ward

Sean Edward Frazer

Mollie McGregor

Scarlett Johansson

Jaimie Alexander

Lou Ferrigno

Keen Ruffalo

Chelsea Winstanley

Gabby Carbon

THOR: RAGNAROK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Thor: Ragnarok filminin yapım yılı 2017'dir.