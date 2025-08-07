CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Magazin Yerçekimi (Gravity) filminin konusu ne? Yerçekimi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Alfonso Cuarón'un oturduğu ve başrollerini Sandra Bullock, George Clooney ve Ed Harris'in paylaştığı Yerçekimi filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Biyografik, dram türündeki 2013 yapımı Yerçekimi hakkında arama motorlarında araştırılan 'Yerçekimi filminin konusu ne? Yerçekimi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 14:29
Yerçekimi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Alfonso Cuarón'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Yerçekimi filminin konusu ne? Yerçekimi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

YERÇEKİMİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dr. Ryan Stone zeki bir tıp mühendisidir ve emekliliğinden önce son görevine çıkan yetenekli ve deneyimli astronot Matt Kowalsky'nin yönetimindeki mekikte ilk uzay yolculuğuna çıkar. Herşey yolunda gibi görünürken rutin bir keşif yürüyüşü sırasında bir felaket yaşanır. Mekik çarpan bir cisim sonucu paramparça olur. İki bilim insanı uzay boşluğunda yapayalnız kalırlar. Yeryüzü ile iletişimleri tamamen kopmuştur ve sonsuz karanlıkla başbaşadırlar. Şimdi korkunun yerini panik alır, üstelik var olan sınırlı oksijenleri de gitgide tükenmektedir. İkili eve, dünyaya dönüş yolunu bulabilecek midir?

YERÇEKİMİ OYUNCULARI KİM?

Sandra Bullock

George Clooney

Ed Harris

Orto Ignatiussen

Mark Sanger

Basher Savage

Paul Sharma

Stephanie Carey

Amy Warren

Andrey Saminin

Dmytro Havrylov

Eric Michels

Adam Cozens

Gary Arthurs

Pal Sharma

YERÇEKİMİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yerçekimi filminin yapım yılı 2013'tür.

