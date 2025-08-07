Yerçekimi (Gravity) filminin konusu ne? Yerçekimi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yerçekimi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Alfonso Cuarón'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Yerçekimi filminin konusu ne? Yerçekimi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

YERÇEKİMİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dr. Ryan Stone zeki bir tıp mühendisidir ve emekliliğinden önce son görevine çıkan yetenekli ve deneyimli astronot Matt Kowalsky'nin yönetimindeki mekikte ilk uzay yolculuğuna çıkar. Herşey yolunda gibi görünürken rutin bir keşif yürüyüşü sırasında bir felaket yaşanır. Mekik çarpan bir cisim sonucu paramparça olur. İki bilim insanı uzay boşluğunda yapayalnız kalırlar. Yeryüzü ile iletişimleri tamamen kopmuştur ve sonsuz karanlıkla başbaşadırlar. Şimdi korkunun yerini panik alır, üstelik var olan sınırlı oksijenleri de gitgide tükenmektedir. İkili eve, dünyaya dönüş yolunu bulabilecek midir?

YERÇEKİMİ OYUNCULARI KİM?

Sandra Bullock

George Clooney

Ed Harris

Orto Ignatiussen

Mark Sanger

Basher Savage

Paul Sharma

Stephanie Carey

Amy Warren

Andrey Saminin

Dmytro Havrylov

Eric Michels

Adam Cozens

Gary Arthurs

Pal Sharma

YERÇEKİMİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yerçekimi filminin yapım yılı 2013'tür.