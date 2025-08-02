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Haberler Magazin Büyük Felaket (Deepwater Horizon) filmi konusu ne? | Büyük Felaket oyuncuları kim? Gerçek hikaye mi?

Büyük Felaket (Deepwater Horizon) filmi konusu ne? | Büyük Felaket oyuncuları kim? Gerçek hikaye mi?

Yönetmen koltuğunda Peter Berg'in oturduğu Büyük Felaket filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon ve dram türündeki 2016 yapımı Büyük Felaket hakkında arama motorlarında araştırılan 'Büyük Felaket filminin konusu ne, oyuncuları kim? Gerçek hikaye mi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 13:33 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 13:34
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Büyük Felaket (Deepwater Horizon) filmi konusu ne? | Büyük Felaket oyuncuları kim? Gerçek hikaye mi?

Büyük Felaket filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Peter Berg'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Büyük Felaket filminin konusu ne? Büyük Felaket oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BÜYÜK FELAKET FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin öyküsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. O gün Deepwater Horizon 'da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor. İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.

BÜYÜK FELAKET FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Film, gerçek hayattaki Mike Williams'ın ifadesi ve eylemlerinden dolayı yargılanan sadece Donald Vidrine ve Robert Kaluza'nın ifşası dâhil, felaketin sonrasını gösteren bir dizi kliple sona ererken; her ikisi de on bir adam öldürme vakasıyla suçlanmıştır. Film sonu yazılarından önce hayatlarını kaybeden on bir adamın resimleri görünür. Film dipnotu okunur: "Yangın 87 gün sürdü ve tahminen 210 milyon galon petrolü Meksika Körfezi'ne döktü. Bu ABD tarihindeki en büyük petrol felaketiydi."

BÜYÜK FELAKET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Wahlberg

Kurt Russell

Kate Hudson

John Malkovich

Gina Rodriguez

Graham McGinnis

Dylan O'Brien

Trent Zimmer

Jennifer Tamminen

Ethan Suplee

Frédéric North

Trace Adkins

Jonathan Angel

Brad Leland

Juston Street

Bill McMullen

Jason Kirkpatrick

David Maldonado

J.D. Evermore

Joe Chrest

James DuMont

Henry Frost

Mustafa Harris

Garrett Kruithof

Liz Carey

Chris Ashworth

Jim Klock

Garrett Hines

Deneen Tyler

Robert Martin Steinberg

Kenneth Billings

Jeremy Sande

Robert Walker Branchaud

Sue-Lynn Ansari

David Grutman

Saundra Santiago

Cedric Gervais

Ilya Isaev

Gary A. Hecker

Richard Williams

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