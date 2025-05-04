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Haberler Magazin Durdurulamaz filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Durdurulamaz hangi yıl çekildi?

Durdurulamaz filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Durdurulamaz hangi yıl çekildi?

İlk kez 2023 yılında vizyona giren Durdurulamaz filmi aksiyon severler tarafından dikkat çekti. Yönetmenliğini Nimrod Antal'ın üstlendiği filmin başrolünde ise Liam Neeson yer alıyor. Peki, Durdurulamaz filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Durdurulamaz hangi yıl çekildi? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 21:42
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Durdurulamaz filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Durdurulamaz hangi yıl çekildi?

Orijinal ismi Retribution olan Durdurulamaz filmi merak konusu oldu. Liam Neeson'ın başrolünde yer aldığı film, 2023 yılında vizyona girmişti. Durdurulamaz filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Durdurulamaz hangi yıl çekildi? sorularının yanıtları merak edilirken detaylar haberimizde...

DURDURULAMAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Berlin'de yaşayan başarılı bir Amerikalı iş insanı olan Matt Turner'ın hayatı, bir sabah arabasıyla çocuklarını okula götürürken aldığı gizemli telefonla alt üst olur. Telefondaki gizemli ses ona arabasının altında bomba olduğunu ve kendisine verilen talimatları yerine getirmezse patlayacağını söyler. Arabasının içerisinde mahsur kalan Matt, ailesini korumak için kendisine verilen talimatları yerine getirmeye çalışır. Giderek daha tehlikeli hale gelen görevleri yapmaya çalışan Matt, içene düştüğü bu kabustan kurtulmayı başarabilecek midir?

DURDURULAMAZ OYUNCULARI

  • Liam Neeson
  • Noma Dumezweni
  • Lilly Aspell
  • Embeth Davidtz
  • Jack Champion
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