YEMEKTEYİZ puan tablosu 30 Nisan Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilara kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Dilara Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 30 Nisan 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DİLARA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Nisan yarışmacısı Dilara Hanım oldu. Dilara Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DERYA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Nisan yarışmacısı Derya Hanım oldu. Derya Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Yıldıray: 5

Dilara: 4

Bergen: 4

Faruk: 6