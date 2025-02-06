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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta 6 Şubat 2025 çeyrek altını kazanan kim? | Günün birincisi

Gelinim Mutfakta 6 Şubat 2025 çeyrek altını kazanan kim? | Günün birincisi

Gelinim Mutfakta puan durumu 6 Şubat | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 6 Şubat Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 11:08 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 11:20
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Gelinim Mutfakta 6 Şubat 2025 çeyrek altını kazanan kim? | Günün birincisi

GELİNİM MUTFAKTA 6 ŞUBAT | Gelinim Mutfakta'nın 1554. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 6 Şubat Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA6 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 6 Şubat Perşembe günü yayımlanan bölümünde, kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 5 Şubat Çarşamba günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Duygu gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 Ocak - 31 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

31 Ocak Cuma günü, haftanın son gününde Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alarak elenen gelin Ebru oldu.

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