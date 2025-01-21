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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 21 Ocak Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yasemin kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 21 Ocak Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yasemin kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Yasemin Hanım oldu. Yasemin Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yasemin kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 21 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 17:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 18:20
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 21 Ocak Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yasemin kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Yasemin Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 21 Ocak 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YASEMİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21 Ocak yarışmacısı Yasemin Hanım oldu. Yasemin Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜŞRA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Ocak yarışmacısı Büşra Hanım oldu. Büşra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ali: 5

Elif: 6

Olgun: 5

Yasemin: 4

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