  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

YEMEKTEYİZ puan tablosu 25 Eylül Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tuncay kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Tuncay Bey oldu. Hülya Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tuncay kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 25 Eylül puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 18:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YEMEKTEYİZ puan tablosu 25 Eylül Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tuncay kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Tuncay Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 25 Eylül 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ TUNCAY KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Eylül yarışmacısı Tuncay Bey oldu. Tuncay Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HÜLYA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Eylül yarışmacısı Hülya Hanım oldu. Hülya Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Mustafa: 5

Hande: 4

Özge: 4

Tuncay: 6

G.Saray'a sambacı orta saha! Gelecek için dev yatırım
Avrupa Aslanı sahnede! İşte Okan Buruk'un PAOK maçı 11'i
DİĞER
100 gole en hızlı ulaşan futbolcular belli oldu! Yıldız oyuncu Ronaldo'yu geride bıraktı...
CANLI | Lübnan ateş hattı: Hizbullah’tan Mossad’a füze! Kara saldırısı mı başlıyor?
G.Saray'dan Cenk Ergün açıklaması
İlk 10'da tek Türk takımı var! Avrupa Ligi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Adanaspor'un yeni teknik direktörü! İşte Adanaspor'un yeni teknik direktörü! 18:32
Farioli:Beşiktaş maçı... Farioli:Beşiktaş maçı... 16:36
Yıldırım cephesinden Okan Buruk açıklaması! Yıldırım cephesinden Okan Buruk açıklaması! 16:33
Beşiktaş'a neden gönderildi? Joao Mario... Beşiktaş'a neden gönderildi? Joao Mario... 16:30
Galatasaray - PAOK maçı yayın bilgileri! Galatasaray - PAOK maçı yayın bilgileri! 15:55
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 15:11
Daha Eski
Mbappe'den Madrid'e kötü haber! Mbappe'den Madrid'e kötü haber! 14:49
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 2 futbolcu... Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 2 futbolcu... 14:32
Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? 14:20
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman? Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman? 14:14
Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda? 14:05
Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı! 13:53