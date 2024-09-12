  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

Kutsal İşgal konusu nedir? | TRT 1 Kutsal İşgal hangi yıl çekildi?

TRT'nin Kutsal İşgal belgeseli izleyiciler tarafından dikkat çekti. Orijinal ismi Holy Redemption olan Kutsal İşgal, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria’daki Filistinlilere uyguladığı vahşeti anlatıyor. Belgesel ile ilgili araştırma yapanlar için Kutsal İşgal konusu nedir? TRT 1 Kutsal İşgal hangi yıl çekildi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 17:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kutsal İşgal konusu nedir? | TRT 1 Kutsal İşgal hangi yıl çekildi?

Galası ilk kez 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kutsal İşgal, Gazze Soykırımı'nı odağına alıyor. İlk uluslararası gösterimi 17 Eylül'de Bosna Hersek'te Al-Jazeera tarafından düzenlenen Belgesel Film Festivali'nde gerçekleşecek film, 18 Eylül'de TRT World, TRT Arabi ve TRT'nin tüm uluslararası platformlarından izlenebilecek. Peki, Kutsal İşgal konusu nedir? TRT 1 Kutsal İşgal hangi yıl çekildi? İşte detaylar...

KUTSAL İŞGAL KONUSU NEDİR?

Kutsal İşgal, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'daki Filistinlilere uyguladığı vahşeti anlatıyor. TRT World Araştırma Ekibi'nin, Gazze'deki çatışmaların ardından radikal İsrail gruplarına sızarak elde ettiği çarpıcı görüntüler ve röportajlarla dikkat çeken bu belgesel, Filistin topraklarının sistematik işgalini gözler önüne seriyor.

Belgesel, İsrail'in "Hilltop Youth" gibi radikal grupları nasıl yetiştirdiğini ve bu grupların Filistinlilere karşı yürüttükleri şiddeti de derinlemesine ele alıyor. İsrailli aktivistler, eski askerler ve yerleşimci liderlerle yapılan görüşmeler, yerleşimlerin nasıl kurulduğunu ve Filistinlilerin evlerinin nasıl yıkıldığını ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.

TANIK VE FAİLLERİN GÖZÜNDEN

AA'da yer alan habere göre; Çekimler, TRT World Araştırma Ekibi'nin, 7 Ekim'de başlayan Gazze soykırımından iki ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirildi.

Filistin topraklarının adım adım nasıl işgal edildiğini gösteren belgeselde, İsrail medyasının bile zaman zaman eleştirdiği "Hilltop Youth" adlı radikal grubun yetiştirildiği karakolların içinden çekilen görüntüler de yer aldı.

Belgesel, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası toplumun büyük bir kısmının yasa dışı kabul ettiği Yahudi işgalcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti hem tanıkların hem de faillerin gözünden, çarpıcı görüntülerle anlatıyor.

İsrailli aktivistler, eski İsrail askerleri, radikal işgalci liderler ve İsrail parlamento üyeleri ile yapılan röportajlar ile Siyonist İsrail'in Filistinlileri yerinden etme stratejilerini ortaya koyan belgesel, Filistinlilerin topraklarının nasıl çalındığını, evlerinin nasıl yıkıldığını gözler önüne seriyor.

Belgeselde yer alan önemli röportajlar arasında işgalcilerin lideri Daniella Weiss, eski Hilltop Youth üyesi Milletvekili Zvi Sukkot, eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, aktivist hukukçu Michael Sfard, Peace-Now hareketi lideri Haget Ofran, İsrail ordusunda keskin nişancı olarak görev almış eski asker Nadav Weiman yer alıyor.

Zalewski transferinde şok gelişme!
G.Saray'dan transferde son dakika sürprizi!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Sosyal medya alev aldı! Trabzonspor'un yeni transferi Serdar Saatçı Beşiktaşlıları kızdırdı
Salim Güran'ın 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi çok rahattı | Şüpheliler adliyede! Düğüm çözülecek mi?
Rabiot için kapışma! İmzayı atıyor
G.Saray'dan sol kanat bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emircan Seçgin Göztepe'de Emircan Seçgin Göztepe'de 17:02
Zalewski transferinde şok gelişme! Zalewski transferinde şok gelişme! 16:25
Elazığ FK 'devam' dedi! Elazığ FK 'devam' dedi! 15:32
Bozüyük Vitraspor - Bursaspor | CANLI İZLE Bozüyük Vitraspor - Bursaspor | CANLI İZLE 15:52
Arsenal Mikel Arteta'yla nikah tazeledi! Arsenal Mikel Arteta'yla nikah tazeledi! 16:11
Rizespor Gökhan Akkan'la yollarını ayırdı Rizespor Gökhan Akkan'la yollarını ayırdı 16:16
Daha Eski
G.Saray'dan sol kanat bombası! G.Saray'dan sol kanat bombası! 13:00
Saint-Etienne - Lille maçı yayın bilgileri Saint-Etienne - Lille maçı yayın bilgileri 13:05
Real Betis - CD Leganes maçı yayın bilgileri Real Betis - CD Leganes maçı yayın bilgileri 13:19
23 Elazığ FK - 12 Bingölspor maçı CANLI İZLE | 23 Elazığ FK - 12 Bingölspor maçı CANLI İZLE | 13:29
Hull City - Sheffield United maçı yayın bilgileri Hull City - Sheffield United maçı yayın bilgileri 13:58
Montella'dan Arda Güler'e övgü! Montella'dan Arda Güler'e övgü! 14:30