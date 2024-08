2022 yılında vizyona giren Ambulans filmi izleyicilerin dikkatini çekti. Ambulans, birçok suça bulaşmış evlatlık kardeşiyle bir banka soygununa karışan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Ambulans filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Ambulans filmi hangi yıl çekildi? sorularının yanıtı haberimizde...

AMBULANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ambulans, birçok suça bulaşmış evlatlık kardeşiyle bir banka soygununa karışan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Eski bir asker olan Will Sharp'ın, hasta olan karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı vardır. Will, yardım istememesi gerektiğini bilse de azılı bir suçlu olan evlatlık kardeşi Danny'den yardım ister. Danny, Will'e yardım etmek yerine ona birlikte bir soygun gerçekleştirmeyi teklif eder. Karısını kurtarmak isteyen Will, istemese de bu teklifi kabul etmek zorunda kalır ve iki kardeş Los Angeles tarihinin en büyük banka soygununu gerçekleştirmek için plan yapar. Ancak soygun sırasında planları istedikleri gibi gitmeyince karderşler, içinde yaralı bir polis ve acil yardım görevlisinin olduğu bir ambulansı kaçırır.

AMBULANS FİLMİ OYUNCULARI

Jake Gyllenhaal

Yahya Abdul-Mateen II

Eiza Gonzalez