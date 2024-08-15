Haberler Magazin

Ambulans filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Ambulans filmi hangi yıl çekildi?

Aksiyon ve gerilim severler Ambulans filmi ile ilgili araştırmalara başladı. İlk kez 2022 yılında vizyona giren film oyuncu kadrosuyla göz dolduruyor. Peki, Ambulans filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 23:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ambulans filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Ambulans filmi hangi yıl çekildi?

2022 yılında vizyona giren Ambulans filmi izleyicilerin dikkatini çekti. Ambulans, birçok suça bulaşmış evlatlık kardeşiyle bir banka soygununa karışan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Ambulans filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Ambulans filmi hangi yıl çekildi? sorularının yanıtı haberimizde...

AMBULANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ambulans, birçok suça bulaşmış evlatlık kardeşiyle bir banka soygununa karışan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Eski bir asker olan Will Sharp'ın, hasta olan karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı vardır. Will, yardım istememesi gerektiğini bilse de azılı bir suçlu olan evlatlık kardeşi Danny'den yardım ister. Danny, Will'e yardım etmek yerine ona birlikte bir soygun gerçekleştirmeyi teklif eder. Karısını kurtarmak isteyen Will, istemese de bu teklifi kabul etmek zorunda kalır ve iki kardeş Los Angeles tarihinin en büyük banka soygununu gerçekleştirmek için plan yapar. Ancak soygun sırasında planları istedikleri gibi gitmeyince karderşler, içinde yaralı bir polis ve acil yardım görevlisinin olduğu bir ambulansı kaçırır.

AMBULANS FİLMİ OYUNCULARI

Jake Gyllenhaal

Yahya Abdul-Mateen II

Eiza Gonzalez

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Türk Telekom
DİĞER
Kaya Çilingiroğlu oğlu Hüseyin Kaya ile paylaşım yaptı espriyi patlattı! Gülümseten paylaşımına takipçileri kayıtsız kalmadı!
Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde kritik uyarı: Müsaade etmeyiz!
İşte güncel UEFA ülke puanımız!
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! 35 milyon Euro'luk yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz 00:12
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 00:04
İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! 23:54
İşte güncel UEFA ülke puanımız! İşte güncel UEFA ülke puanımız! 22:42
Başakşehir play-off turuna yükseldi! Başakşehir play-off turuna yükseldi! 22:36
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri 22:33
Daha Eski
Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı ertelendi! Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor maçı ertelendi! 21:56
Avcı'dan flaş transfer açıklaması! Avcı'dan flaş transfer açıklaması! 21:44
Başakşehir - Ibeira | CANLI Başakşehir - Ibeira | CANLI 20:42
Galatasaray'a kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama... Galatasaray'a kötü haber! Zaha'nın yerine gelecekti ama... 20:25
Mourinho için transferden vazgeçti! Mourinho için transferden vazgeçti! 19:29
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı 19:06