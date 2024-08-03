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ŞEYTAN MARKA GİYER FİLMİNİN KONUSU NE? | Şeytan Marka Giyer filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda David Frankel'in oturduğu Şeytan Marka Giyer filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Komedi türündeki film Şeytan Marka Giyer hakkında arama motorlarında araştırılan 'Şeytan Marka Giyer filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 11:45
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ŞEYTAN MARKA GİYER FİLMİNİN KONUSU NE? | Şeytan Marka Giyer filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Şeytan Marka Giyer filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini David Frankel'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Şeytan Marka Giyer filminin konusu ne? Şeytan Marka Giyer oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ŞEYTAN MARKA GİYER FİLMİNİN KONUSU NE?

New York'ta yaşayan sade ve naif bir genç kız olan, henüz gazecilikten mezun Andrea Sachs bir işe girer. Güçlü ve sofistike bir kadın olan Runaway Magazin'in acımasız yöneticisi Miranda Priestly'nin ikinci asistanı olarak çalışmaya başlar. Andrea'nın hayali iyi bir gazeteci olmaktır. Söz konusu görev için aslında sıradan bir tarzı olsa da mücadeleci yapısı ile hızla başarı kazanır. Ancak bu durumun da bedelleri vardır. Andy, kendisine uzak gibi görünen Miranda'nın o şatafatlı dünyasında bir yer kazanmıştır ancak önceki dostları ve tüm sevdikleri kendisinden kilometrelerce uzakta kalmış gibidir.

ŞEYTAN MARKA GİYER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Meryl Streep

Anne Hathaway

Emily Blunt

Stanley Tucci

Adrian Grenier

Simon Baker

Gisele Bündchen

Daniel Sunjata

Tracie Thoms

Suzanne Dengel

Stéphanie Szostak

Rich Sommer

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