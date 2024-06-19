Haberler Magazin BUZ DEVRİ 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Ice Age 5) filmi ne zaman çekildi, karakterleri kim seslendiriyor?

BUZ DEVRİ 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Ice Age 5) filmi ne zaman çekildi, karakterleri kim seslendiriyor?

2016 yapımı Buz Devri 5, izleyicilerin en sevdiği animasyon filmlerden biridir. Yediden yetmişe birçok kişinin favorilerinden olan Buz Devri'nin konusu, oyuncuları, seslendiren sanatçılar ve filmin çekim yılına dair detaylar ise merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte Buz Devri 5 (Ice Age 5) filmi hakkında merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 22:06 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 20:19
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BUZ DEVRİ 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Ice Age 5) filmi ne zaman çekildi, karakterleri kim seslendiriyor?

Buz Devri 5 filminin konusu ve oyuncuları, ne zaman çekildiği araştırılmaya başladı. Sevilen filmin Türkçe dublajında hangi sanatçıların yer aldığı ve karakterleri kimin seslendirdiği ise merak edilenler arasında yerini aldı. Yönetmenliğini Mike Thurmeier'in üstlendiği 'Buz Devri 5' filminin konusu, karakterleri seslendiren sanatçıların kim olduğuna dair detaylar haberimizde...

BUZ DEVRİ 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Meşe palamudu delisi firavun faresi Scrat karnını doyurmaya çalışırken bir takım kozmik olayları tetikler ve bunun ucu Buz Devri'nin sevdiğimiz kahramanlarına dek ulaşır. Tetiklenen olaylar sonucu dünya bir kez daha yok olmanın eşiğine gelir. Bu kez de bir meteor dünyaya çarpacak bir hızla yörüngeye yaklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da dünyada değişiklikler meydana gelir. Meteorun küçük parçalarının çarpmasıyla birlikte ekip elektromanyetik alanı keşfeder. Ekibin beyni Buck da meteorun çarpmasını önlemek için bir plan öne sürer. Bu plan tuhaf ekibimizi Geotopia adındaki yepyeni bir yere sürükler. Buradaki kristaller ve egzantirik şehir sakinleri dünyayı kurtarmak için tek umuttur...

BUZ DEVRİ 5 OYUNCU KADROSU

  • Ali Poyrazoğlu
  • Ray Romano
  • Yekta Kopan

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