Survivor eleme adayı kim oldu? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 14 Nisan Pazar

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 14 Nisan Pazar günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 14 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 14 NİSAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 14 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da yapılan ada konseyi sonrası eleme adayı Yaman oldu.