Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin liralık soru | Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Erkekler futbolda 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir?" sorusu soruldu.

Erkekler futbolda 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir?

A: Samsunspor

B: Malatyaspor

C: Aydınspor

D: Orduspor

Doğru cevap: A