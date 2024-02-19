Haberler Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin liralık soru | Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin liralık soru | Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir?

Büyük bir ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin beğenisine sunulan Kim Milyoner Olmak İster'de, 200 bin lira değerindeki "Erkekler futbolda 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir?" sorusu aktarıldı. Bu soru yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte o anlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 14:00
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Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin liralık soru | Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Erkekler futbolda 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir?" sorusu soruldu.

Erkekler futbolda 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen takım hangisidir?

A: Samsunspor

B: Malatyaspor

C: Aydınspor

D: Orduspor

Doğru cevap: A

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