Haberler Magazin KAPIMDAKİ CASUS (SPY NEXT DOOR) FİLMİNİN KONUSU NE? Kapımdaki Casus filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

KAPIMDAKİ CASUS (SPY NEXT DOOR) FİLMİNİN KONUSU NE? Kapımdaki Casus filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Brian Levant'ın üstlendiği 2010 yapımı Kapımdaki Casus filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon ve komedi sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Kapımdaki Casus filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 09:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KAPIMDAKİ CASUS (SPY NEXT DOOR) FİLMİNİN KONUSU NE? Kapımdaki Casus filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Kapımdaki Casus filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Kapımdaki Casus filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2010 yapımı komedi ve aksiyon filmi Kapımdaki Casus detayları haberimizde...

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bob, CIA ajanıdır. Üç çocuklu bekar komşusu Gillian ile flört etmektedir ve emekli olduktan sonra onunla yeni bir hayat kurmak istemektedir. Ama Bob'un Gillian ile evlenmeden önce tamamlaması gereken bir görevi daha vardır: Gillian'ın çocuklarının dostluğunu kazanmak... Gillian acil bir iş için şehir dışına çıkınca, Bob çocuklara bakmak için gönüllü olur. Bu sırada Bob'un baş düşmanı Rus terörist Poldark, hapisten kaçar ve Bob babalık ve casusluk gibi iki zorlu görev arasında kalır.

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Madeline Carroll: Farren
  • Jackie Chan: Bob Ho
  • Amber Valletta: Gillian
  • Will Shadley: Ian
  • Katherine Boecher: Tatiana Creel
  • Magnús Scheving: Anton Poldark
  • Alina Foley: Nora
  • Lucas Till: Larry
  • Billy Ray Cyrus: Colton James
  • George Lopez: Glaze
  • Mia Stallard: Genç Kız
  • Geraldine Alejandra
DİĞER
Son dakika haberleri: Caner Erkin Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular: İstanbul devine imzayı atacak…
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 deprem konutunun anahtar teslim törenine katılacak
G.Saray'a Azeri bek!
G.Saray'dan on numara operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kod Adı: Olympus filminin konusu ne?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Şubat Salı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 6 Şubat rakamları
AFAD - Kandilli son depremler 6 Şubat 2024
Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde? 6 ŞUBAT 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe beğenmemişti! Şov yaptı F.Bahçe beğenmemişti! Şov yaptı 09:20
Başakşehir'in Kupada rakibi Hatayspor! Başakşehir'in Kupada rakibi Hatayspor! 09:14
Galatasaray - Bandırmaspor | CANLI İZLE Galatasaray - Bandırmaspor | CANLI İZLE 09:09
Alanyaspor'da ayrılık! Alanyaspor'da ayrılık! 09:07
Hangi maç hangi kanalda 6 Şubat? Hangi maç hangi kanalda 6 Şubat? 07:38
Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! 00:59
Daha Eski
Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! 00:59
Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı 00:56
Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı 00:56
De Rossi'li Roma bir başka! De Rossi'li Roma bir başka! 00:40
De Rossi'li Roma bir başka! De Rossi'li Roma bir başka! 00:39
Maçta ilginç anlar! Elinde cep telefonuyla... Maçta ilginç anlar! Elinde cep telefonuyla... 00:15