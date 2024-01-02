BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİNİN KONUSU NE? | Bandırma Füze Kulübü filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Bandırma Füze Kulübü filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Bandırma Füze Kulübü filminin konusu ne Bandırma Füze Kulübü oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bandırma Füze Kulübü, kısıtlı imkanlara, karşılaştıkları tüm engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı gençlerin hikayesini konu ediyor. 1950'li yıllarda uzaya karşı merak gittikçe artmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği başta olmak üzere pek çok ülkede, bilinmezlerle dolu semanın ötesine geçebilmek için kıyasıya bir mücadele başlamıştı. 1957 yılında ilk olarak SSCB Sputnik'le uzaya roket göndermiş, ardında da ABD harekete geçmişti. Sputnik'ten ilham alan Bandırma'da yaşayan liseli gençler, devlet desteği, maddi imkanlar, uzay progamı dahi olmadan hayallerini gerçekleştirip, imkansızı başarabilmek, uzaya roket gönderebilmek için "Bandırma Füze Kulübü"nü kurmuşlardı.

OYUNCULAR: