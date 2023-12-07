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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. MasterChef'in 7 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık mücadelesi verirken, eleme adayı da belli olacak. Peki, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 23:24 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 23:31
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 7 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 7 Aralık Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, hamsi ekmeği hazırladıkları tatları jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın 7 Aralık Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te 7 Aralık Perşembe günü birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan eleme adayları henüz açıklanmadı. Eleme adayları açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

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