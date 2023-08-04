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22 MİL (MILE 22) FİLMİNİN KONUSU NE? | 22 Mil oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Peter Berg'in oturduğu ve başrollerini Mark Wahlberg, Lauren Cohan ve Iko Uwais'in paylaştığı 22 Mil filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, gerilim türündeki 2018 yapımı 22 Mil hakkında arama motorlarında araştırılan '22 Mil filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 12:30
22 MİL (MILE 22) FİLMİNİN KONUSU NE? | 22 Mil oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

22 Mil filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Peter Berg'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan 22 Mil filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

22 MİL FİLMİNİN KONUSU NE?

Mile 22, ekibi ile birlikte zorlu bir mücadeleye girişen James Silva'nın hikayesini anlatıyor. James Silva devlet tarafından yok sayılan bir adamdır. O ve başında olduğu ekip, CIA'in en değerli, en müdahale edilemez ve hakkında çok az kişinin bilgisi olduğu bir ekiptir. 6 şehre yayılan bir zararı önlemek için gizli bilgilere sahip olan bir kaynak ortaya çıktığında, iş Silva'nın ekibine düşer. Silva'nın görevi çok gizli taktik komuta ekibiyle birlikte, bilgilere sahip olan adamı güvenli bölgeye ulaştırmak ardından da gizlediği bilgileri öğrenmektir. Ancak bu bilgilere ulaşmak isteyen tek taraf onlar değildir. Bilgileri elde etmek isteyen kimliği belirsiz bir ekip, Silva'nın ekibi ile ölümcül bir mücadeleye başlar...

22 MİL OYUNCULARI KİM?

  • Mark Wahlberg
  • Iko Uwais
  • Peter Berg
  • Lauren Cohan
  • John Malkovich
  • Ronda Rousey
  • Terry Kinney
  • Nikolai Nikolaeff
  • Sam Medina
  • Natasha Goubskaya
  • Carlo Alban
  • CL

22 MİL NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı gerilim aksiyon filmi olan 22 Mil, 2018 yılında çekilmiştir.

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