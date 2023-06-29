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BEN-HUR ADINA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ben-Hur Adına filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Timur Bekmambetov'un yönetmen koltuğuna oturduğu Ben-Hur Adına filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Macera sahneleriyle nefes kesen Ben-Hur Adına filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2016 yapımı sinema filmi Ben-Hur Adına'ya dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 15:50
BEN-HUR ADINA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ben-Hur Adına filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Keith Clarke ve John Ridley'in kaleme aldığı Ben-Hur Adına filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

BEN-HUR ADINA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ben-Hur Yahudi varlıklı bir prens, aristokrat, tüccardır. Üvey kardeşi Romalı Messala ise görüşmedikleri yıllar boyunca yüksek kademeli bir Roma hakimi olmuştur. Kudüs'ten uzak kaldığı uzun yıllardan sonra buraya dönen Messala, artık Roma ordusunun komutanı olmuştur. Yahudilerin özgürlüğü için canı pahasına mücadele eden Ben-Hur'dan, çocukluk arkadaşı Messala tarafından, Romalıları eleştiren yahudileri teşhis etmesi istenir ancak Ben-Hur kabul etmez. Messela onu kürek mahkumu olarak sürgüne gönderir. Bunun üzerine arkadaşı Zengin hayatına veda eden prens bu olay üzerine intikam yemini edecektir. Bu andan sonra hayatı büyük bir maceranın içinde kaybolur...

BEN-HUR ADINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Jack Huston
  • Morgan Freeman
  • Toby Kebbell
  • Rodrigo Santoro
  • Nazanin Boniadi
  • Pilou Asbaek
  • Ayelet Zurer
  • Marwan Kenzari
  • Sofia Black D'Elia
  • Haluk Bilginer
  • Moises Arias
  • Julian Kostov
  • James Cosmo
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