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SURVIVOR'DA YARI FİNALE KİM KALDI? 11 Haziran Survivor ilk yarı finalist belli oldu!

Survivor'da heyecan sürüyor. Survivor finaline çok kısa bir süre kalırken yarı finale kimlerin kaldığı merak ediliyor. İzleyiciler zorlu yarışmayı arama motorunda "Survivor yarı finale kim kaldı? Survivor'da ilk yarı finalist kim oldu? 11 Haziran Survivor yarı finalist belli oldu" şeklinde aratıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 01:50
SURVIVOR'DA YARI FİNALE KİM KALDI? 11 Haziran Survivor ilk yarı finalist belli oldu!

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor finaline çok kısa bir süre kalırken yarı finale kimlerin kaldığı merak ediliyor. İzleyiciler zorlu yarışmayı arama motorunda "Survivor yarı finale kim kaldı? Survivor'da ilk yarı finalist kim oldu? 11 Haziran Survivor yarı finalist belli oldu" şeklinde aratıyor. İşte Survivor'da ilk yarı finalist...

Survivor'da son parkur oyununda Nefise, Yusuf, Ertuğ ve Özgür yoğun bir mücadeleye girdi. 4 yarışmacı İstanbul'a yarı finalist olarak gelebilmek için ter döktü.

SURVIVOR'DA YARI FİNALİST KİM OLDU?

Kıran kırana geçen mücadelenin ardından yarışmacılardan Nefise ve Yusuf, İstanbul'daki yarı finale doğrudan gitme hakkı kazanarak ilk iki yarı finalist oldu.

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