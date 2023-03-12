SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 12 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

12 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 12 Mart Pazar günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 12 Mart Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

12 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

12 Mart Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.