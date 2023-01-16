SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU? 16 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023'te heyecan devam ediyor. Survivor yeni sezonunda Ünlüler ve Gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Dokunulmazlık oyununun ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü eleme adayları da ortaya çıktı. Peki Survivor 2023 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kim oldu?

SURVIVOR 2023 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023'te ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Böylelikle Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda 2'de 2 yapmış oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı 3 eleme adayı çıkardı. İlk dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler, yapılan ada oylamasının ardından ilk eleme adayı olarak Seçkin Piriler'i çıkarmıştı.

Kaybedilen ikinci dokunulmazlık sonucu yapılan ada oylamasında; Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Kürşat gitme adayları oldu.

SURVIVOR 2023 YARIŞMACILARI; ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER

Alper Rende

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Elanur

Chaby Han

Kürşat Juan

ÜNLÜLER

Seçkin Piriler

Wilson

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Tuman

Yusuf Güney

Barış Telli

Murat Eken

GÖNÜLLÜLER

Aziz

Gizem Avcı

Aleyna

Asena

Osman Can

Özgür

Tung