Haberler Magazin 📺Gönül Dağı 76. BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

📺Gönül Dağı 76. BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yeni sezonun yine heycanla başlaması üzerine seyirciler, 76. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 76. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 01:30 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 01:50
📺Gönül Dağı 76. BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 76. bölümüyle 12 Kasım Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 76. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ederken biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 76. BÖLÜM KONUSU

EAmcaoğulları sıcak su ihalesini alırlar. Kasabadaki her eve sıcak su sistemini kuracaklardır. Fakat kasabalı bu fikre sıcak bakmayınca amcaoğulları çözüm arayışına girer. Taner'in bulacağı çözüm ne olacaktır?

Elif ve Kenan söz yüzüklerini taktıktan sonra nişan hazırlıklarına başlayacaktır. Fakat Elif, nişan için çok hevesli değildir. Bunu fark eden Kenan bir karar alır ve Dişçi Musa'yla beraber bir yolculuğa çıkar.

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Elif, Kenan'ın ortadan kaybolması üzerine endişelenirken Kenan yanında Elif'i şaşkına çevirecek biriyle çıkagelir. Elif ve Kenan'ın evlilik yolculuğu nasıl sürecektir?

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👉GÖNÜL DAĞI 76. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

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