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YANIMDA KAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yanımda Kal filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Yanımda Kal filmi, başrol kadrosunda yer alan Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral ve Murat Aygen'in oyunculukları ile herkesin beğenisini kazandı. Peki Yanımda Kal filminin konusu nedir? Yanımda Kal filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi? Tüm detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00
YANIMDA KAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Yanımda Kal filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral ve Murat Aygen'in üstlendiği, muhteşem oyunculuk performansları ile sinemaseverlerden tam not alan Yanımda Kal filmi, televizyon ekranlarına gelmesinin ardından merak konusu oldu. Vatandaşların arama motorlarında yaptıkları Yanımda Kal filminin konusu nedir? Yanımda Kal filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik.

YANIMDA KAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Emir Kurt, genç bir iş adamıdır. İşçi sınıfı bir aileden gelen Emir'in hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Önemli bir yatırım bankasında çalışan Emir'in kendini sadece işe adaması onun insanlarla ilişki kurmakta zorlanmasına neden olur.

Hayatı sadece işten ibaret olan Emir'in yaşamı Zeynep ile karşılaşması ile bambaşka bir hal alır. Zeynep, sokak şarkıcısı olan, neşe dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir.

Emir, Zeynep ile adeta hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep'in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır.

YANIMDA KAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Çağlar Ertuğrul - Emir
  • Meriç Aral - Zeynep
  • Murat Aygen - Ahmet
  • Nilay Duru - Leyla
  • Ege Aydan - Nazım

YANIMDA KAL FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2018 yapımı romantik filminin çekimleri İstanbul'un farkllı noktalarında ve Sapanca'da gerçekleştirildi.

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