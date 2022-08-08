DEMİR YUMRUK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Demir Yumruk filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Demir Yumruk filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Demir Yumruk filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2016 yapımı dram filmi Demir Yumruk detayları haberimizde...

DEMİR YUMRUK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Efsanevi Roberto Duran ve antrenörü Ray Arcel'in, birbirlerinin hayatlarını nasıl değiştirdikleri konu ediliyor. 1964'ten 1983'e kadar boksun altın çağında geçen film, Duran'ın Sugar Ray Leonard'la olan meşhur rekabetinin gerçek hikayesini anlatıyor.

DEMİR YUMRUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Edgar Ramirez, Robert Niro, Usher Raymond