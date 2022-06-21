Haberler Magazin THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ | Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yönetmeni kim?

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ | Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yönetmeni kim?

Taika Waititi'nin yönetmenliğini üstlendiği Marvel evreninin sevilen filmi Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü vizyondaki yerini 8 Temmuz'da alacak. Thor karakterini Chris Hemsworth'ın canlandırdığı filmde Jane FosterNatalie Portman oynuyor. Gorr the God Butcher karakterini ise Chritian Bale oynayacak. Ayrıca Filmin yönetmeni Taika Waititi ise Korg'u canlandıracak. Film ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yönetmeni kim?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 12:31
THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ | Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yönetmeni kim?

Mavel evreni sevenler Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Vizyondaki filmler arasında en çok hasılat yapması beklenen ve adeta yıldızlar geçidi olan filmin yönetmeni, senaristi, oyuncuları ve konusu araştırılıyor.

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Avangers: Endgame ardından Thor'un yaşadıkları ile başlayacak. Jane Foster ile yıllar sonra karşılaşan Thor'un, Foster'ın Mighty Thor olduğunu öğrenmesini ve Gorr The God Butcher ile olan savaşını anlatacak.

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ OYUNCULARI KİMLER?

  • Chris Hemsworth: Thor
  • Natalie Portman: Jane Foster, Mighty Thor
  • Christian Bale: Gorr the God Butcher
  • Taika Waititi: Korg
  • Tessa Thompson
  • Russell Crowe
  • Luke Hemsworth: Actor Thor
  • Matt Damon: Actor Loki
  • Jaimie Alexander: Sif
  • Karen Gillan: Nebula
  • Melissa McCarthy: Fake Hela
  • Cate Blanchett
  • Chris Pratt: Star-Lord
  • Pom Klementieff: Mantis
  • Vin Diesel
  • Anthony Hopkins
  • Sam Neill: Oyuncu Odin
  • Mark Ruffalo
  • Jeff Goldblum: Grandmaster
  • Sean Gunn: Kraglin
  • Akosia Sabet: Bast
  • Dave Bautista: Yokedici Drax
  • Ben Falcone
  • Simon Russell Beale

DİĞER
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper minisini çekti Boğaz manzaralı poz verdi! "Utanır insan böyle güzel olmaya"
SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'in 8 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor! Ece Ronay taciz mesajlarını ifşalamıştı şimdi de...
Cimbom'dan orta saha bombası! Buruk sonrası imzalar peş peşe
Kiev hocasından Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Top Gun: Maverick filminin konusu ne?
Elvis filminin konusu ne?
E-YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS GİRİŞ
ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
ALES/2 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası... Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası... 13:46
Kiev hocasından Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor" Kiev hocasından Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor" 12:29
Pendikspor'a Süper Lig'den flaş 2 transfer! Pendikspor'a Süper Lig'den flaş 2 transfer! 12:28
Fırtına'dan duygusal paylaşım! Puchacz... Fırtına'dan duygusal paylaşım! Puchacz... 11:51
Cimbom'dan orta saha bombası! Buruk sonrası imzalar peş peşe Cimbom'dan orta saha bombası! Buruk sonrası imzalar peş peşe 11:43
Bursaspor Ahmet Düverioğlu'nu kadrosuna kattı! Bursaspor Ahmet Düverioğlu'nu kadrosuna kattı! 11:34
Daha Eski
Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! 2 milyon euroluk otomobili... Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! 2 milyon euroluk otomobili... 11:10
Samsunspor'a Fransız forvet takviyesi Samsunspor'a Fransız forvet takviyesi 11:08
Cimbom'dan Denayer'e yeni teklif! Aradaki fark... Cimbom'dan Denayer'e yeni teklif! Aradaki fark... 10:45
Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı... Sensibile'de ağır bilanço! Günlük maaşı... 10:41
Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Eski takımına... Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Eski takımına... 10:20
G.Saray'da Okan Buruk öncesi görüşülen isimler belli oldu! G.Saray'da Okan Buruk öncesi görüşülen isimler belli oldu! 09:17