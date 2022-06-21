THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ | Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yönetmeni kim?

Mavel evreni sevenler Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Vizyondaki filmler arasında en çok hasılat yapması beklenen ve adeta yıldızlar geçidi olan filmin yönetmeni, senaristi, oyuncuları ve konusu araştırılıyor.

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Avangers: Endgame ardından Thor'un yaşadıkları ile başlayacak. Jane Foster ile yıllar sonra karşılaşan Thor'un, Foster'ın Mighty Thor olduğunu öğrenmesini ve Gorr The God Butcher ile olan savaşını anlatacak.

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ OYUNCULARI KİMLER?