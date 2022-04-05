Haberler Magazin 📺Baba 8. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Baba 8. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 8. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 8. bölüm full izle, Baba izle, Baba 8. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 5 Nisan Salı günü yayınlanan 8. bölümünde neler yaşandı? Baba dizisinin 8. bölümü detaylarını haberimizden bulabilirsiniz.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 13:43
📺Baba 8. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 8. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 5 Nisan Salı günü ekranlara gelecek 8. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 8. bölüm bilgileri...

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BABA 8. BÖLÜM KONUSU

Emin'in hastalığını öğrenen aile yıkılır. Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken, onların yokluğunda köşkte fırtınalar kopar. Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ipleri kopma noktasına getirir. Yaşar, Büşra ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşırken bu durum aileyi karıştırır. Servet, İlhan'dan intikamını almak için harekete geçer. Bu sürpriz hamle, bütün dengeleri değiştirecektir. Kadir ailesini bir arada tutmak için çabalarken Büşra'dan hiç beklemediği bir yara alır.

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👉BABA 8. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak

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OYUNCULAR

Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu

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👉BABA 8. BÖLÜM İZLE

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