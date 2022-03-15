📺Baba 5. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 5. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizisinin 15 Mart Salı günü ekranlara gelen 5. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 5. bölüm bilgileri...

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 5. BÖLÜM İZLE

BABA 5. BÖLÜM KONUSU

Saruhanlı ailesini köşeye sıkıştıran İlhan'ın hedefinde bu kez Kadir vardır. Büşra, İlhan'dan kaçmaya çalışırken büyük bir sürprizle karşılaşır. Kadircan ve Zeynep evden dışarı adım attıklarında kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Servet, hem Kadir hem Kübra ile sınanınca zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Kadir ile Emin bir kez daha karşı karşıya gelir ve evde kıyametler kopar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 5. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 5. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 5. BÖLÜM İZLE

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 5. BÖLÜM İZLE

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 5. BÖLÜM İZLE

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 5. BÖLÜM İZLE

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 5. BÖLÜM İZLE