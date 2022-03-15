Haberler Magazin 📺Baba 5. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Baba 5. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 5. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 5. bölüm full izle, Baba izle, Baba 5. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 15 Mart Salı günü yayınlanan 5. bölümünde neler yaşandı? Baba dizisinin 5. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 01:09
📺Baba 5. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 5. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizisinin 15 Mart Salı günü ekranlara gelen 5. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 5. bölüm bilgileri...

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👉BABA 5. BÖLÜM İZLE

BABA 5. BÖLÜM KONUSU

Saruhanlı ailesini köşeye sıkıştıran İlhan'ın hedefinde bu kez Kadir vardır. Büşra, İlhan'dan kaçmaya çalışırken büyük bir sürprizle karşılaşır. Kadircan ve Zeynep evden dışarı adım attıklarında kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Servet, hem Kadir hem Kübra ile sınanınca zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Kadir ile Emin bir kez daha karşı karşıya gelir ve evde kıyametler kopar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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👉BABA 5. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak

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👉BABA 5. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR

Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu

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👉BABA 5. BÖLÜM İZLE

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 5. BÖLÜM İZLE

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 5. BÖLÜM İZLE

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 5. BÖLÜM İZLE

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 5. BÖLÜM İZLE

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