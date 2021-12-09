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💥MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef, 9 Aralık Perşembe günü yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. Hasan'ın kaptanlığını yaptığı mavi takım ve Mert'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, şefler Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın belirleği yemek için kıyasıya mücadele verdi. Yarışmacılar, Kilis mutfağından Şişberek, Öcce, Kübbülmüşviyye, Ekşili Kebap, Cennet Çamuru ve Cennet Çamuru menmüsü için mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Aralık MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'in 9 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 03:33 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 03:33
💥MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın üçüncü eleme adayıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 9 Aralık Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Hasan, Araz, Seren, Tahsin ve Görkem'in yer aldığı mavi takım, oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Burcu oldu.

MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in salı günü yayınlanan bölümünde ilk eleme adayı Eren, çarşamba günü yayınlanan bölümdeki eleme adayı Görkem olmuştu. MasterChef'in perşembe günü yayınlanan bölümünde üçüncü eleme adayı Mert oldu.

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