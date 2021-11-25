Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE | Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri 114. yeni bölümde yine atv ekranlarına kilitlenecek. Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri, şimdiden Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm full izle, atv Bir Zamanlar Çukurova izle, atv canlı yayın izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 114. BÖLÜM FRAGMANI:

Bir Zamanlar Çukurova CANLI İZLE - SON BÖLÜM İZLE (113. BÖLÜM)

Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm İZLE

Bir Zamanlar Çukurova TÜM BÖLÜMLER FULL İZLE

Hakan'ın duygularını itiraf etmesinin ardından Züleyha kendini geri çekmeye çalışır ancak başaramaz. Kafası karışan Züleyha, yaşananları Lütfiye ile paylaşır. Duygularının karşılıklı olduğuna inanan Hakan ise Züleyha'nın güvenini kazanmak için mücadeleye girişir. Bu sırada konakta yaşanan büyük olay, Hakan'ı, Züleyha'nın gözünde kahraman yapacaktır.



HAKAN VE FİKRET ARASINDA SAVAŞ KIZIŞIYOR

Şüpheleri dinmeyen Fikret, Hakan'ın karşısına çıkar. Onu köşeye sıkıştırmaya çalışırken, Hakan damarına basacak sözler sarf eder. Hakan konuyu Züleyha'ya getirip onu kışkırtınca Fikret daha fazla dayanamaz ve yumruk yumruğa kavgaya tutuşurlar.



ÇUKUROVA, FİKRET VE BETÜL'Ü KONUŞUYOR

Betül'le Fikret'in Hakan Gümüşoğlu'nu bulmak için gittiği otelde çekilen fotoğrafları gazetelerde yayınlanınca Fikret zor duruma düşer. Lütfiye dedikoduların önünü kesemeyince Fikret'e farklı bir çareyle gelir.



FEKELİ'NİN KATİLİNİN ABDÜLKADİR OLDUĞU AÇIĞA ÇIKIYOR

Lütfiye'ye gelen telefon, Fekeli'nin ölümü ile ilgili gerçekleri açığa çıkarır. Fekeli'yi öldürenin Abdülkadir Keskin olduğunu söyleyen gizemli ses, Hakan Gümüşoğlu'nu da ele verecek midir?

Bir Zamanlar Çukurova CANLI İZLE - SON BÖLÜM İZLE (113. BÖLÜM)

Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm İZLE

Bir Zamanlar Çukurova TÜM BÖLÜMLER FULL İZLE

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).