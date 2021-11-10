SON DAKİKA HAKAN URAL AÇIKLAMASI - İşte Hakan Ural'ın sağlık durumu

Hakan Ural'ın sevenleri ünlü sunucunun son durumu ile ilgili internetten arama yapmaya devam ediyor. Eski oyuncu, manken ve sunucu Hakan Ural, Nur Tuğba Namlı ile birlikte Neler Oluyor Hayatta programını sunuyordu. Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Ural geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

HAKAN URAL'IN SON DURUMU NE? HAKAN URAL İYİLEŞTİ Mİ?

Hakan Ural'ın son durumuna ilişkin açıklama yapan partneri Nur Tuğba Namlı "Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı" demişti.

Peki, Hakan Ural'ın son durumu ne? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu ve hastalığı nedir? İşte bu soruların yanıtı...

Neler Oluyor Hayatta programı bu sabah ekrana geldi fakat programda Hakan Ural yine yer almadı. Bir süredir hasta olan Hakan Ural "Ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk" diyerek üzücü haberi sevenleriyle paylaşmıştı.

"SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ"

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı ve Ural'ın koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurdu:

"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."

HAKAN URAL KİMDİR?

Eski manken, oyuncu ve sunucu Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anneannesi tarafından büyütüldü. Hakan Ural'ın babası şarkıcı Selçuk Ural'dır ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi. 16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural, Yeşilçam'dan üst üste teklifler alsa da okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. Türkiye'ye geldiğinde şarkıcı Sibel Can ile bir evlilik yaşadı, genç yaşta baba olan Hakan Ural'ın bu evlilikten bir kız, bir erkek olmak üzere 2 çocuğu var.

İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi isimlerle başrol üstlendi. Hakan Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru, Kayahan ve Hülya Avşar gibi ünlü isimlere ev sattı. 2008 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide rol aldı.

2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde oynadı. Hakan Ural, 2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi. 2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide rol aldı. 2014 yılında Kod Adı K.O.Z filminde oynadı.

Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde rol aldı. 17 Şubat 1999 tarihinde Sibel Can ile evliliğini noktalayan Hakan Ural, 2002 yılında tanıştığı Saray Halı'nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. Gisella adında bir kızı var.