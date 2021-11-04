Kuruluş Osman 70.bölüm fragmanı yayınlandı: "Ardında yüz iti havlatmayan kurt, kurttan sayılmaz!"

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman, 69'uncu bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken "Türk'e Başkaldıranın" etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan Kuruluş Osman 70. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kuruluş Osman 70. bölüm fragmanı...
👉KURULUŞ OSMAN 70. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
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👉Kuruluş Osman 69. Bölüm İZLE
OSMAN BEY'İN HAREKAT PLANI NİKOLA'YI DAĞITTI!
Öte yandan 69'uncu bölümde Osman Bey'in harekat planıyla Nikola'yı dağıttığı sahne sosyal medyada büyük ses getirdi. İzleyicileri ekran başına kilitleyen sahnede; tekfurların birbirinden değerli mallarının bulunduğu kervana baskın yapan Osman Bey, bir taşla iki kuş vurdu. Nikola'nın elindeki sınır kasabasını fetheden Osman Bey, yaptığı zekice planlan Tekfur Nikola'nın aldığı tüm önemleri boşa çıkardı ve kervandaki mallara el koydu!
👉KURULUŞ OSMAN 70. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
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👉Kuruluş Osman 69. Bölüm İZLE
Malhun Hatun'un elde ettiği istihbarat sayesinde tekfurların Şam'dan büyük bir kervan getirdiğini öğrenen Osman Bey, stratejisini kurdu ve harekete geçti. Osman Bey'in hamlesinden korkan Tekfur Nikola ise kervanın korunması işini bizzat üzerine aldı.
Osman Bey, kervanın İnegöl sınırındaki bir köyden geçeceğini hesaplayarak Papaz Gregor'u alpleriyle birlikte bu köye gönderdi. Papaz Gregor, köyün Hıristiyan halkına Osman Bey'in adaletini ve tekfurların kendisini nasıl kullanmaya çalıştığını anlattı. Papaz Gregor ayrıca Söğüt'teki Hıristiyan ahalinin Osman Bey yönetiminde nasıl rahat yaşadığını da açıkladı.
👉KURULUŞ OSMAN 70. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
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👉Kuruluş Osman 69. Bölüm İZLE
Bu hamlenin ardından planını uygulamaya koyan Osman Bey, cenge katılmayan isteyen Malhun Hatun'u da alarak harekete geçti. Kılık değiştirmiş alplerinin bir kısmını köye yerleştiren Osman Bey, Tekfur Nikola'nın hamlesine karşı da hazırlıklıydı.
Köyü koruyan askerler kısa sürede etkisiz hale getirilirken, Osman Bey, Papaz Gregor'u da yanına alarak halka şu sözlerle seslendi:
"Ben ki Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey! Kayı'nın beyiyim! Beni bileniniz bilir! Lakin bilmeyeniniz de bundan böyle bilecek! Biz fethettiğimiz toprakları tarumar etmeyiz, ihya ederiz! Vatan biliriz! Ve biliriz ki zulüm ile âbâd olanın, ahireti berbat olur! Bu sebeple biz bir tek Allah'tan korkarız!
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Yapım : Bozdağ Film
Yapımcı : Mehmet Bozdağ
Yönetmen: Ahmet Yılmaz
Senaryo : Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter
Oyuncular: Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Yıldıray Şahinler (Rogatus), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Rüzgar Aksoy (Turgut), Burak Çelik (Göktuğ), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Emel Dede (Gonca), Şeyma Korkmaz (Mari), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Serdar Kayaokay (Gregor), Oğuzhan Karbi (Nestor), Serhat Parıl (Feodor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Gizem Kala (Gökçe), Recep Çavdar (Andreas), Rıdvan Uludaşdemir (Diago), Serdar Akülker (Anselmo)
👉KURULUŞ OSMAN 70. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
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