Beşiktaş'a hazırız

Çağdaş Atan'ın yerine geldikten sonra Konyaspor'u şaha kaldıran İlhan Palut, Radyospor'da takımın durumu ve kupa için umut dağıttı. Trabzonspor galibiyetiyle yenilmezliğini 7'ye taşıyan ve 3'te 3 yapan Anadolu Kartalı'nda Palut, "Kırılma noktamız G.Saray maçıydı. Takımın her şeyden önce özgüvene ihtiyacı vardı. O galibiyetle oyuncuların modu yükseldi. Artık 'Puan durumu ne olacak?' telaşından, 'Daha doğru nasıl oynayabilirize?' geçtik. Beşiktaş, tamamen kupaya yöneldi. Biz de ligdeki rahatladığımız için bu maça daha iyi hazırlanabiliyoruz. Tek maçlı bir eleme turu, gidip en iyi mücadelemizi sergileyeceğiz" diye konuştu

İSTİKRARA ÖRNEK SAMSUNSPOR

İstikrarın önemine değinen İlhan Palut, Samsunspor örneğini verdi. Palut, "İstikrara bir örnek de Samsunspor. Transfer yasağı olumsuz gibi görünse de ne oldu? Bazı oyuncular inanılmaz ritim kazandı, takım birbirini ezberledi ve böylece başarı ortaya çıktı" yorumunu yaptı.