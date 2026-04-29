Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Beşiktaş'a hazırız

Beşiktaş'a hazırız

İlhan Palut'la çıkışa geçen, 9 maçtır namağlup Konyaspor'da başarılı teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı da yenerek finale çıkmak istediklerini söyledi

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
Beşiktaş'a hazırız

Çağdaş Atan'ın yerine geldikten sonra Konyaspor'u şaha kaldıran İlhan Palut, Radyospor'da takımın durumu ve kupa için umut dağıttı. Trabzonspor galibiyetiyle yenilmezliğini 7'ye taşıyan ve 3'te 3 yapan Anadolu Kartalı'nda Palut, "Kırılma noktamız G.Saray maçıydı. Takımın her şeyden önce özgüvene ihtiyacı vardı. O galibiyetle oyuncuların modu yükseldi. Artık 'Puan durumu ne olacak?' telaşından, 'Daha doğru nasıl oynayabilirize?' geçtik. Beşiktaş, tamamen kupaya yöneldi. Biz de ligdeki rahatladığımız için bu maça daha iyi hazırlanabiliyoruz. Tek maçlı bir eleme turu, gidip en iyi mücadelemizi sergileyeceğiz" diye konuştu

İSTİKRARA ÖRNEK SAMSUNSPOR

İstikrarın önemine değinen İlhan Palut, Samsunspor örneğini verdi. Palut, "İstikrara bir örnek de Samsunspor. Transfer yasağı olumsuz gibi görünse de ne oldu? Bazı oyuncular inanılmaz ritim kazandı, takım birbirini ezberledi ve böylece başarı ortaya çıktı" yorumunu yaptı.

F.Bahçe seçime gidiyor!
Arsenal'den 2 G.Saraylı isme kanca!
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Gülistan dosyasında "dijital ayak izi" hamlesi: Delil karartanlar tek tek bulunacak | Babaya yeni sorgu
Ederson PFDK'ya sevk edildi!
İtalyan devinden Tedesco bombası!
Ederson PFDK'ya sevk edildi! Ederson PFDK'ya sevk edildi! 00:21
İtalyan devinden Tedesco bombası! İtalyan devinden Tedesco bombası! 00:21
Anderson Talisca: Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam! Anderson Talisca: Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam! 00:21
Gol düellosunda kazanan PSG! Gol düellosunda kazanan PSG! 00:21
Arsenal'den 2 G.Saraylı isme kanca! Arsenal'den 2 G.Saraylı isme kanca! 00:21
F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! 00:21
Daha Eski
Ederson'un talibi ortaya çıktı! Ederson'un talibi ortaya çıktı! 00:21
Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! 00:21
Beşiktaş GAİN, turnuvayı ikinci olarak tamamladı Beşiktaş GAİN, turnuvayı ikinci olarak tamamladı 00:21
"F.Bahçe'nin futbol aklı yok!" "F.Bahçe'nin futbol aklı yok!" 00:21
Saran aday olacak mı? Canlı yayında açıklandı! Saran aday olacak mı? Canlı yayında açıklandı! 00:21
F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu! F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu! 00:21