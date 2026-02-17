Konyaspor'a prim dopingi

Konyaspor, 12 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak için kritik bir motivasyon hamlesi yaptı. Yeşil-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı mücadele öncesi oyuncularına özel prim belirledi. Çağdaş Atan ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine İlhan Palut'u getiren Konyaspor, çıkış arayışını bu önemli maçta yakalamayı hedefliyor. Ligde uzun süredir kazanamayan yeşil-beyazlılar, Galatasaray maçını dönüm noktası olarak görüyor.
