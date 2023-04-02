Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic Ümraniyespor maçını yorumladı! "Vazgeçmedik"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı. Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, son dakikada gelen golle kazandıkları bir puan için mutlu olduklarını aktararak, "Takımımı tebrik ediyorum, son saniyeye kadar vazgeçmedik ve savaştık. Pas oyununda iyiydik ama hücumda çok ciddi tehlikeler oluşturamadık. Oyunun geneline baktığınızda sonuçtan memnun olduğumuzu söyleyebilirim. İki beklenmeyen hatadan goller yedik, bu nedenle sonu hiç fena değil diyebilirim."

Stanojevic, yedikleri gollerde hata yapan savunma oyuncusu Kahraman Demirtaş hakkında ise "Genel anlamda iyi olduğunu söyleyebilirim, ritme ayak uyduramadı, konsantrasyonunu kaybetti. Maçın geneline baktığımızda ise iyi bir maç çıkardığını söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.