Konyaspor - BATE Borisov canlı izle

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan arabam.com Konyaspor, Belarus temsilcisi BATE Borisov ile karşılaşıyor. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan temsilcimiz evinde tur için sahaya çıkıyor. Konyaspor - BATE Borisov maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Endri Cekici, Muric, Bytyqi, Cikalleshi

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Malkevich, Dragun, Bacharou, Gromyko, Bessmertny, Vasilevich, Milic

KONYASPOR - BATE BORISOV CANLI YAYINI