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Konyaspor - BATE Borisov canlı izle

Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Arabam.com Konyaspor ile BATE Borisov kozlarını paylaşıyor. Konyaspor, 3-0'ın rövanşında tur atlamak istiyor. Arabam.com Konyaspor - BATE Borisov karşılaşmasını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 20:57
Konyaspor - BATE Borisov canlı izle

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan arabam.com Konyaspor, Belarus temsilcisi BATE Borisov ile karşılaşıyor. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan temsilcimiz evinde tur için sahaya çıkıyor. Konyaspor - BATE Borisov maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Endri Cekici, Muric, Bytyqi, Cikalleshi

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Malkevich, Dragun, Bacharou, Gromyko, Bessmertny, Vasilevich, Milic

KONYASPOR - BATE BORISOV CANLI YAYINI

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